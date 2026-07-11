В Приморье за один день оштрафовали 22 водителя такси Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае прошло профилактическое мероприятие «Такси», в ходе которого инспекторы Госавтоинспекции проверили соблюдение правил перевозки пассажиров. Рейды прошли в разных районах региона – всего под прицел полицейских попали 75 автомобилей, работающих в сфере пассажирских перевозок, включая те, на которых нанесена реклама крупных агрегаторов. В отношении водителей составлено 22 административных протокола. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Большая часть нарушений оказалась связана с перевозкой детей – водители либо не использовали детские кресла, либо не соблюдали правила их установки, подвергая риску самых маленьких пассажиров. Также фиксировались и другие нарушения – неправильное оформление путевых листов, технические неисправности машин и отсутствие необходимых документов. На всех нарушителей составлены протоколы, им грозят штрафы.

Организаторы рейда предупреждают: такие проверки будут продолжены на постоянной основе. Госавтоинспекция региона также обращается к пассажирам – не стоит забывать о собственной безопасности. Пользуйтесь услугами только легальных перевозчиков, которые имеют разрешение на работу и проходят обязательный технический контроль.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.