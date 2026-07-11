Во Владивостоке на сопке Орлиное гнездо устанавливают памятник Комарову

Во Владивостоке на сопке Орлиное гнездо устанавливают памятник прапорщику Комарову Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На сопке Орлиное гнездо во Владивостоке началась установка памятника прапорщику Николаю Васильевичу Комарову – человеку, который положил начало будущему городу. Именно сюда, на берег бухты Золотой Рог, 20 июня 1860 года высадились 40 солдат 3-й роты 4-го линейного батальона под его командованием. Они построили первую казарму, офицерский дом, кухню и склад – эти постройки стали фундаментом для будущего Владивостока. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Идея увековечить фигуру прапорщика зрела в городе давно. В 2025 году, накануне 165-летия Владивостока, инициативная группа собрала почти 400 подписей под обращением к властям. Глава города Константин Шестаков поддержал начинание, и на сопке заложили памятный камень. Однако главной проблемой оказалось то, что история почти не сохранила портретов Комарова – скульптору Алексею Бокию, известному по монументу Элеоноры Прей на Светланской, пришлось работать по описаниям и архивным данным. Фигуру отлили в Китае, и сейчас монумент монтируют на знаковом месте.

Комаров был уроженцем крестьянской семьи из Тобольской губернии, получил начальное образование и окончил Омское училище армейских прапорщиков. С 1850 года служил на Дальнем Востоке, занимался строительством военных постов на Амуре. После высадки в бухте Золотой Рог в 1860 году он стал первым начальником поста Владивосток. В 1861 году его команду перевели на реку Уссури для укрепления границы с Китаем. В 1875 году Комаров вышел в отставку в звании капитан-инженера (по другим данным – поручика). В 1880 году в его честь назвали улицу Комаровскую – сейчас это улица Прапорщика Комарова.

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