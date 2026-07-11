Во Владивостоке в дождливую погоду проводят рейды на пляжах Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на дождливую и пасмурную погоду, во Владивостоке продолжаются профилактические рейды вдоль береговой линии. Сотрудники административных комиссий города выходят к местам отдыха, чтобы проверить, соблюдают ли горожане и гости края правила безопасности на воде. Особое внимание уделяется подросткам, которые купаются в запрещенных для этого местах без присмотра взрослых. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Очередной рейд прошел в районе бухты Щитовой. В нем приняли участие сотрудники административно-территориального управления Ленинского района, управления общественной безопасности и комиссии по делам несовершеннолетних. Отдыхающим вручали памятки с правилами поведения на воде и номерами экстренных служб. Им также напомнили, что за нахождение и купание детей до 14 лет на пляжах без сопровождения взрослых теперь предусмотрена административная ответственность.

Жителям края напомнили основные правила: без спроса родителей нельзя подходить к воде, нельзя хватать друг друга под водой, заплывать за буйки и нырять в незнакомых местах. Если замерзли, нужно немедленно выйти на берег. Взрослые обязаны находиться в воде рядом с детьми, не отвлекаться на телефоны и следить, чтобы купание проходило только на оборудованных пляжах. Даже на надувных матрасах и кругах нельзя оставлять ребенка одного – их легко уносит ветром или течением. Время купания стоит ограничивать 10-15 минутами, чтобы избежать переохлаждения. В экстренной ситуации звоните по телефонам 101, 112 или 2222-333.

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