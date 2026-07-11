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НовостиОбщество11 июля 2026 8:16

На Чукотке более 600 подростков заработали первые деньги во время летних каникул

Школьникам доступны два способа трудоустройства
Алина БОНДАРЕНКО
На Чукотке более 600 подростков заработали первые деньги во время летних каникул

На Чукотке более 600 подростков заработали первые деньги во время летних каникул

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке летние каникулы для многих школьников стали не только временем отдыха, но и возможностью заработать свои первые деньги. С начала сезона временная занятость охватила уже более 600 несовершеннолетних – ребята трудятся дворниками, подсобными рабочими, вожатыми и рабочими по благоустройству. В этом году у подростков есть два варианта оформления, каждый со своими особенностями. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Первый способ – официальное трудоустройство через Кадровый центр с заключением договора с работодателем. Подросток получает зарплату от нанимателя и дополнительную ежемесячную помощь от центра в 10 тысяч рублей.

Второй вариант – участие в трудовом отряде при школе, где процедура оформления проще: достаточно подать заявление в своей школе, а материальную поддержку участникам и их руководителям выплачивает Кадровый центр. По инициативе губернатора Владислава Кузнецова размер этой выплаты в текущем сезоне существенно увеличили – теперь она составляет 27 тысяч рублей. На 1 июля через Кадровый центр официально трудоустроены 12 подростков, а в школьных отрядах занят 591 ребенок.

Приоритетное право на трудоустройство имеют дети из семей участников СВО, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, и ребята из сельской местности. Ежегодно временная занятость охватывает не менее 20% всех подростков округа в возрасте от 14 до 18 лет.

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