На Чукотке более 600 подростков заработали первые деньги во время летних каникул Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке летние каникулы для многих школьников стали не только временем отдыха, но и возможностью заработать свои первые деньги. С начала сезона временная занятость охватила уже более 600 несовершеннолетних – ребята трудятся дворниками, подсобными рабочими, вожатыми и рабочими по благоустройству. В этом году у подростков есть два варианта оформления, каждый со своими особенностями. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Первый способ – официальное трудоустройство через Кадровый центр с заключением договора с работодателем. Подросток получает зарплату от нанимателя и дополнительную ежемесячную помощь от центра в 10 тысяч рублей.

Второй вариант – участие в трудовом отряде при школе, где процедура оформления проще: достаточно подать заявление в своей школе, а материальную поддержку участникам и их руководителям выплачивает Кадровый центр. По инициативе губернатора Владислава Кузнецова размер этой выплаты в текущем сезоне существенно увеличили – теперь она составляет 27 тысяч рублей. На 1 июля через Кадровый центр официально трудоустроены 12 подростков, а в школьных отрядах занят 591 ребенок.

Приоритетное право на трудоустройство имеют дети из семей участников СВО, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, и ребята из сельской местности. Ежегодно временная занятость охватывает не менее 20% всех подростков округа в возрасте от 14 до 18 лет.

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