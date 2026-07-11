В Приморье у берегов появилась опасная медуза-крестовик Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

В прибрежных водах Приморья в разгар лета активизировалась медуза-крестовик – небольшая, полупрозрачная, которую легко не заметить в морской траве. Она обитает на мелководье, особенно в теплой воде, и встреча с ней может серьезно испортить долгожданный отдых. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

При контакте медуза выделяет секрет, вызывающий болезненную реакцию организма – она не смертельна, но способна сильно ухудшить самочувствие, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Симптомы появляются в течение 40 минут: резкая боль и жжение в месте контакта, кашель, першение в горле, слабость и ломота в мышцах. Врачи настоятельно рекомендуют при первых признаках немедленно выйти из воды и исключить любую физическую нагрузку.

При незначительных симптомах можно принять антигистаминные препараты, но, если состояние ухудшается – срочно обращаться за медицинской помощью. Категорически запрещено употреблять алкоголь – он ускоряет распространение секрета и усиливает симптомы. Нельзя продолжать купаться и игнорировать недомогание.

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