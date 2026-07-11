В Приморье 12 июля потеплеет до +31 градуса, пройдут дожди и грозы Фото: Рамиль Галиев. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 12 июля, погоду в Приморском крае будет определять атмосферный фронт. Местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах туман, а кое-где возможны грозы. Ветер южный, умеренный, но на побережье – порывистый. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ночью температура воздуха составит +16...+21 градус, днем столбики термометров поднимутся до +26...+31 градуса. На побережье будет прохладнее – до +25 градусов.

Во Владивостоке будет облачно, ночью и утром – небольшой, а затем умеренный дождь и туман. Ветер южный, юго-западный, умеренный до сильного, особенно в утренние и дневные часы. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +23...+25 градусов. В Уссурийске тоже облачно с небольшим дождем, ветер южный, умеренный, ночью +19...+21 градус, днем до +28 градусов. В Находке – облачно, утром дождь и туман, ночью +19...+21 градус, днем +23...+25 градусов, ветер к обеду сменится на западный.

Температура воды в Амурском заливе – +19 градусов, в Находке – +18 градусов, а в заливе Посьета вода прогреется до +21 градуса.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.