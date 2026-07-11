Задержанный рейс Владивосток-Шанхай улетит через двое суток из-за погоды Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В международном аэропорту Владивостока сложилась непростая ситуация для пассажиров, ожидающих вылета в Китай. Рейс по маршруту Владивосток-Шанхай, который был запланирован на вечер 11 июля, задержали из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения. По последним данным, самолет должен отправиться только 13 июля в 2:45 ночи. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

О переносе времени вылета пассажиров предупредили заранее, чтобы люди могли скорректировать свои планы. Авиакомпания уже организовала все обязательные услуги, которые полагаются по федеральным авиационным правилам: питание и размещение в гостинице для тех, кто не может самостоятельно добраться до дома. Подробности о том, какие именно отели предоставлены, пассажирам сообщают в аэропорту.

Приморская транспортная прокуратура держит ситуацию на особом контроле и проверяет, не нарушаются ли права путешественников. На данный момент жалоб от граждан в надзорное ведомство не поступало. Однако если кто-то из пассажиров считает свои законные интересы нарушенными, он может обратиться к дежурному прокурору по телефонам: 8950-290-7033 (Приморская транспортная прокуратура) или 8924-201-5760 (Дальневосточная транспортная прокуратура).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.