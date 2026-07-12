В Приморье водитель внедорожника ответит за гибель пенсионера в ДТП Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае завершено расследование резонансного ДТП со смертельным исходом, которое произошло еще в январе этого года. Перед судом предстанет 33-летний житель региона, который, по версии следствия, не справился с управлением на заснеженной дороге и отправил машину в кювет. В результате аварии погиб пожилой пассажир. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Трагедия случилась на автодороге «Артем – Находка». Водитель на автомобиле «Сузуки Эскудо» двигался в сторону Находки, но в районе дома № 36а по улице Дальней в городе Фокино не учел дорожные и погодные условия: на проезжей части был плотный снежный накат.

Мужчина выбрал скорость, которая не позволяла ему держать машину под контролем – внедорожник занесло, он вылетел за пределы трассы и опрокинулся в кювет. Удар оказался страшным: 72-летний пассажир, находившийся в салоне, получил тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Против водителя завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит наказание от принудительных работ на срок до четырех лет до пяти лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами. Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Фокинский городской суд для рассмотрения по существу.

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