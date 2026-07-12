Более 5 тысяч школьников из Приморья устроились на летнюю работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае подвели промежуточные итоги летней трудовой кампании среди школьников. Более пяти тысяч юных жителей региона уже нашли себе работу через кадровый центр «Работа России». Подростки трудятся в ремонтных бригадах, помогают экскурсоводам, работают вожатыми в лагерях, библиотекарями и даже установщиками декораций на городских мероприятиях. Список вакансий оказался настолько разнообразным, что каждый может найти занятие по душе. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Самые востребованные летние должности приносят школьникам от 16 до 28 тысяч рублей за сезон. Но и это еще не все: помимо зарплаты от работодателя, государство доплачивает подросткам по 2,5 тысячи рублей за каждый полный отработанный месяц.

При этом служба занятости строго следит за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних. Для 14–15-летних ребят установлен 4-часовой рабочий день, для 15–16-летних – 5-часовой, а те, кому уже исполнилось 16, но еще нет 18, могут трудиться не более семи часов в сутки.

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