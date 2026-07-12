На Камчатке участнику СВО через суд вернули право на досрочную пенсию Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке прокуратура восстановила справедливость в отношении участника специальной военной операции. Мужчина до сентября 2022 года работал на предприятии с тяжелыми условиями труда – такой стаж дает право выйти на пенсию досрочно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Однако, когда он подал заявление в пенсионные органы, ему отказали. Ветерану пришлось обращаться за защитой в надзорное ведомство.

Прокурор Мильковского района провел проверку и выяснил, что отказ был необоснованным. Специалисты подготовили исковое заявление и направили его в суд. В ходе разбирательства пенсионные органы пересмотрели решение, и мужчина получил право на досрочное назначение пенсии. Теперь он сможет получать выплаты раньше установленного законом возраста.

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