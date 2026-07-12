В кратере вулкане Шивелуч на Камчатке появились три новые фумаролы Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Камчатский вулкан Шивелуч продолжает удивлять ученых и наблюдателей. На этот раз специалисты зафиксировали появление трех новых фумарол – трещин или отверстий, через которые из недр Земли выходят горячие вулканические газы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Образовались они на северной стенке старого кратера после серии пепловых выбросов, которые случились в последнее время. Самое любопытное, что все три фумаролы расположились строго на одной линии, что наводит на мысль о наличии единой глубокой трещины в земной коре под вулканом.

Фумаролы – это своеобразные «дыхательные клапаны» вулкана. Через них выходят раскаленные газы, температура которых может достигать нескольких сотен градусов. Часто они появляются в кратерах, на склонах или у подножия вулканов, а иногда даже прямо из лавовых потоков. Если таких отверстий становится очень много, местность называют фумарольным полем.

Вулкан Шивелуч – один из самых активных на Камчатке и в мире. Его извержения случаются регулярно, а пепловые выбросы порой достигают высоты нескольких километров.

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