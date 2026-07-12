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НовостиСпорт12 июля 2026 5:12

Теннисистка из Владивостока выиграла юниорский Уимблдонский турнир

Анна Пушкарева проигрывала первый сет китаянке Синьжан Сун
Алина БОНДАРЕНКО
Теннисистка из Владивостока выиграла юниорский Уимблдонский турнир

Теннисистка из Владивостока выиграла юниорский Уимблдонский турнир

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Владивостокская теннисистка Анна Пушкарева вписала свое имя в историю мирового спорта. На травяных кортах Уимблдона россиянка сотворила настоящую сенсацию, выиграв юниорский турнир «Большого шлема» – один из самых престижных в мире. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

18-летняя спортсменка пробилась в финал, где ей противостояла первая сеяная и главный фаворит соревнований – китаянка Синьжан Сун.

Матч начался для Анны крайне тяжело. Она проиграла первый сет, и казалось, что китайская теннисистка уверенно возьмет золото. Однако Пушкарева не сломалась психологически, хотя соперница оказывала на нее сильное эмоциональное давление. Во второй и третьей партиях спортсменка кардинально перестроила игру: повысила точность ударов, стала действовать смелее и увереннее. С каждым розыгрышем она наращивала темп, и в итоге переломила ход встречи, одержав волевую победу.

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