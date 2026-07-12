Теннисистка из Владивостока выиграла юниорский Уимблдонский турнир Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Владивостокская теннисистка Анна Пушкарева вписала свое имя в историю мирового спорта. На травяных кортах Уимблдона россиянка сотворила настоящую сенсацию, выиграв юниорский турнир «Большого шлема» – один из самых престижных в мире. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

18-летняя спортсменка пробилась в финал, где ей противостояла первая сеяная и главный фаворит соревнований – китаянка Синьжан Сун.

Матч начался для Анны крайне тяжело. Она проиграла первый сет, и казалось, что китайская теннисистка уверенно возьмет золото. Однако Пушкарева не сломалась психологически, хотя соперница оказывала на нее сильное эмоциональное давление. Во второй и третьей партиях спортсменка кардинально перестроила игру: повысила точность ударов, стала действовать смелее и увереннее. С каждым розыгрышем она наращивала темп, и в итоге переломила ход встречи, одержав волевую победу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.