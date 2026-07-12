Во Владивостоке росгвардейцы помогли женщине, пострадавшей в ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке сотрудники вневедомственной охраны оказались в нужном месте в нужное время. Патрулируя город, они стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия на перекрестке улицы Воропаева. Там столкнулись Subaru Forester и Toyota Aqua – удар был достаточно сильным, чтобы автомобили получили серьезные повреждения. Росгвардейцы немедленно подошли к участникам аварии, чтобы оценить их состояние. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Особое беспокойство вызвало самочувствие водителя Subaru – женщина пожаловалась на сильное головокружение и головную боль. Стражи порядка не стали ждать, пока кто-то другой вызовет медиков: они сами оповестили бригаду скорой помощи и сотрудников Госавтоинспекции.

До прибытия врачей и инспекторов росгвардейцы оставались рядом с пострадавшей, постоянно контролировали ее состояние, следили, чтобы она не потеряла сознание, и успокаивали. По предварительным данным, у женщины диагностирована черепно-мозговая травма.

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