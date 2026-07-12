В Уссурийске полиция и администрация патрулируют водоемы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске стартовал сезон профилактических рейдов на водных объектах. Инспекторы по делам несовершеннолетних вместе с представителями администрации ежедневно патрулируют берега всех водоемов в черте города и в окрестных селах. Главная цель – не допустить трагедий с детьми, которые часто остаются у воды без присмотра взрослых. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Только за последние месяцы полицейские выявили четыре случая, когда дети младше 14 лет находились у воды без сопровождения родителей или опекунов. На взрослых завели административные протоколы – каждому грозит штраф до 5 тысяч рублей.

В Уссурийском городском округе нет ни одного официально разрешенного пляжа, который бы соответствовал санитарным требованиям. Это значит, что купаться в местных речках и карьерах запрещено.

Полицейские проводят с жителями профилактические беседы, напоминают об опасности необорудованных мест и просят сообщать о детях, находящихся у воды без родителей.

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