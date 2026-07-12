В Анадыре 13 июля отключат воду на нескольких улицах из-за ремонта труб Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В столице Чукотки готовятся к плановым работам на магистральном трубопроводе. Муниципальное предприятие «Городское Коммунальное Хозяйство» предупредило горожан и организации о временном отключении холодного водоснабжения, которое состоится 13 июля. Причина – замена труб в рамках подготовки к зимнему периоду 2026-2027 годов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Вода будет отключена с 9:00 до 16:00 по местному времени. Под ограничение попадают следующие адреса: улица Ленина, 1 (административное здание), Студенческая (Чукотский многопрофильный колледж), Партизанская, 7 и 9 (психоневрологический интернат), а также кафе «Студенческое». Кроме того, без воды останутся база Чукотснаба на Кооперативной, 2 и Рыбпромхоз на Кооперативной, 19.

Коммунальщики просят всех жителей и руководителей организаций заранее сделать запас воды для хозяйственных нужд. Работы проводятся для повышения надежности водоснабжения города в предстоящий осенне-зимний период.

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