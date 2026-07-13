В Приморье 13 июля ожидается субтропическая жара до +35 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начало новой недели в Приморском крае обещает быть контрастным. Синоптики предупреждают: 13 июля погода станет крайне неустойчивой из-за столкновения двух барических образований. Циклон с фронтом накроет регион с запада – он принесет кратковременные дожди и грозы. Но одновременно с Тихого океана к краю подойдет гребень антициклона, который начнет приносить субтропический воздух. В итоге погода будет метаться от проливного дождя до палящего солнца. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Температура в понедельник днем поднимется до +27…+35 градусов. Исключением станет лишь север восточного побережья, где будет значительно прохладнее – +18…+24 градуса. В ночь на вторник дожди прекратятся, температура немного опустится до +15…+23 градусов.

Во Владивостоке ожидается переменчивая погода с вероятностью кратковременных дождей и гроз, а столбик термометра покажет около +30 градусов.

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