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НовостиОбщество12 июля 2026 22:16

За нападение на сотрудников ДПС осудят жительницу Камчатки

Женщина набросилась на полицейских во время проверки документов
Алина ВЕСНИНА
За нападение на сотрудников ДПС осудят жительницу Камчатки

За нападение на сотрудников ДПС осудят жительницу Камчатки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке 36-летнюю местную жительницу осудят за нападение на полицейских. Пьяная женщина избила и обругала сотрудников ДПС. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

10 июня на 87-м километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково инспекторы остановили иномарку для проверки документов. Это сильно не понравилось сидевшей в салоне пассажирке. Нетрезвая женщина вышла из себя и набросилась на сотрудников с кулаками. Кроме того, на глазах у посторонних свидетелей она начала громко оскорблять полицейских.

«Обвиняемая, будучи недовольной законными действиями представителей власти, с целью воспрепятствования их служебной деятельности применила физическое насилие», – рассказали в СУ СК России по Камчатскому краю.

В отношении женщины завели уголовное дело по статьям о применении насилия и оскорблении представителей власти. Сейчас следователи продолжают собирать доказательную базу для передачи собранных материалов в суд.

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