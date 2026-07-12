За нападение на сотрудников ДПС осудят жительницу Камчатки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке 36-летнюю местную жительницу осудят за нападение на полицейских. Пьяная женщина избила и обругала сотрудников ДПС. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

10 июня на 87-м километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково инспекторы остановили иномарку для проверки документов. Это сильно не понравилось сидевшей в салоне пассажирке. Нетрезвая женщина вышла из себя и набросилась на сотрудников с кулаками. Кроме того, на глазах у посторонних свидетелей она начала громко оскорблять полицейских.

«Обвиняемая, будучи недовольной законными действиями представителей власти, с целью воспрепятствования их служебной деятельности применила физическое насилие», – рассказали в СУ СК России по Камчатскому краю.

В отношении женщины завели уголовное дело по статьям о применении насилия и оскорблении представителей власти. Сейчас следователи продолжают собирать доказательную базу для передачи собранных материалов в суд.

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