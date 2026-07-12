Миллиардный долг и сорванный ремонт: дорожная компания проиграла суд против УФАС на Камчатке

Суд на Камчатке оставил дорожную компанию в реестре недобросовестных поставщиков Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке строительная компания не смогла оспорить свое попадание в реестр недобросовестных поставщиков. Фирма должна была отремонтировать участок трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково за 225 миллионов рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Договор с подрядчиком заключили весной 2024 года, однако вскоре заказчик нашел серьезные дефекты асфальтового покрытия. В ответ на претензии строители обещали все исправить, но на деле так и не появились на участке.

В итоге контракт с предприятием расторгли в одностороннем порядке, а региональное УФАС внесло компанию в черный список на два года. Подрядчик попытался оспорить это решение, сославшись на тяжелые обстоятельства, но суд встал на сторону антимонопольной службы.

«Предпринимательская деятельность осуществляется на свой риск, а все неблагоприятные последствия такой деятельности несет лицо, ее осуществляющее», – рассказали в Арбитражном суде Камчатского края.

Со строительной компании взыскали 773 миллиона рублей за причинение вреда окружающей среде. Общий объем долгов предприятия перед кредиторами превысил 1,1 миллиарда рублей, и в мае 2026 года в отношении фирмы официально ввели процедуру наблюдения из-за банкротства.

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