Амурский тигр заглянул в объектив фотоловушки в Приморье Фото: «Земля леопарда»/@amurleo_land

В национальном парке «Земля леопарда» фотоловушка запечатлела очень любопытного амурского тигра. Огромный дикий кот подошел к камере и заглянул в объектив. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На забавных кадрах видно крупную морду хищника, который внимательно изучает спрятанное среди деревьев оборудование. По словам специалистов, полосатые обитатели леса часто проявляют повышенный интерес к незнакомым предметам. Дикие кошки могут просто обнюхать устройство, а иногда даже пытаются попробовать необычный прибор на зуб.

«Просто здравствуй, просто как дела? Совсем не против поинтересоваться у вас амурский тигр. Надеемся, вы так же не против поделиться вашим настроением», – написали в социальных сетях представители дирекции заповедников «Земля леопарда».

Полученные со скрытых камер кадры не только поднимают настроение. Благодаря таким фотоловушкам специалисты продолжают изучать повадки и жизнь редких хищников в естественной среде обитания.

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