Проезд к аэропорту временно изменят во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 13 июля на дороге к аэропорту Владивостока введут временные ограничения. На участке протяженностью 350 метров вдоль поселка Угловое перекроют полосу из-за просадки асфальта. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ремонтные работы развернутся перед самой развязкой на аэропортовскую трассу. Специалисты перекроют проезд по направлению к терминалу, чтобы устранить дорожные дефекты и обеспечить безопасность. На период ограничений движение транспорта переведут на встречную полосу по специальной временной схеме.

«Во избежание заторов автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут и по возможности воспользоваться альтернативными направлениями», – рассказали в министерстве транспорта Приморского края.

Чтобы не стоять в пробках и не опоздать на свой рейс, водителям советуют ехать в аэропорт по дороге Новый – Де-Фриз – Седанка через Артем. Ограничения снимут, как только дорожники полностью восстановят просевшее покрытие.

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