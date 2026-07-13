Скрытая камера поймала отдыхающего леопарда в нацпарке Приморья Фото: «Земля леопарда»/@amurleo_land

В Приморье в национальном парке «Земля леопарда» фотоловушка запечатлела редкого хищника. Дикий кот отдыхал перед объективом скрытой камеры. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На черно-белых кадрах видно, как пятнистый хищник сидит возле деревьев. Вероятнее всего, он оставлял на своем участке специальные запаховые метки, чтобы предупредить других особей о своем присутствии.

Специалисты объяснили поведение леопарда Фото: «Земля леопарда»/@amurleo_land

«На кадрах не видно, что точно делает пятнистый созерцатель, но вполне возможно, что леопард оставил запаховую метку, тем самым обозначив свою территорию для остальных сородичей», – рассказали в дирекции заповедников «Земля леопарда».

Подобные снимки с лесных устройств помогают сотрудникам парка лучше изучать естественные повадки редких кошек без вмешательства человека.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.