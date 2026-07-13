Полиция ищет доставшую похожий на пистолет предмет участницу ДТП в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке полицейские проверяют видеозапись аварии на улице Русской. На ней видно, как одна из участниц ДТП достает из салона предмет, внешне очень похожий на пистолет. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Публикация разлетелась по социальным сетям и привлекла внимание правоохранителей. Женщина вытащила «оружие» посреди дороги после ДТП. Кого именно она хотела напугать и был ли ствол настоящим, теперь предстоит выяснить полицейским.

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники обнаружили публикацию о дорожно-транспортном происшествии, где участница извлекла предмет, визуально похожий на пистолет», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские разыскивают всех участников конфликта, чтобы установить точные детали ссоры и принять итоговое правовое решение.

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