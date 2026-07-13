Превышение нормы нитратов нашли в партии свежих огурцов в Приморье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийском городском округе сельхозпредприятие нарушило правила применения агрохимикатов при выращивании урожая. Инспекторы нашли серьезное превышение уровня нитратов в созревших огурцах. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты нагрянули с проверкой на сельскохозяйственный участок в районе села Борисовка. Там выращивали томаты, баклажаны, перцы и огурцы. Последние уже достигли спелости и были готовы к продаже, поэтому инспектор взял пять образцов овощей и отправил их в лабораторию. Тесты показали, что остальные культуры в полном порядке, а вот огурцы проверку провалили.

«По выявленному факту нарушения законодательства сельхозпредприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По словам специалистов, вредные вещества обычно накапливаются в плодах из-за слишком большого количества минеральных удобрений в почве. Чаще всего от этого страдают овощи, выращенные в теплицах и закрытом грунте.

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