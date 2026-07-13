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НовостиОбщество13 июля 2026 1:02

210 миллионов рублей отдали мошенникам жители Камчатки

Более 300 человек пострадали за шесть месяцев 2026 года
Алина ВЕСНИНА
210 миллионов рублей отдали мошенникам жители Камчатки

210 миллионов рублей отдали мошенникам жители Камчатки

Фото: Ольга ЮШКОВА.

За первые шесть месяцев 2026 года телефонные мошенники выманили у жителей Камчатки более 210 миллионов рублей. Пострадали 356 человек, включая 64 пенсионера. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Преступники используют самые разные схемы. Например, администратор медицинской клиники получила сообщение от своего «начальника». Тот поручил срочно оплатить поставку оборудования для нужд фирмы. Она поверила и перевела деньги из личных средств, хотя никаких покупок компания не планировала.

В другом случае мужчине позвонили из «энергоснабжающей организации» и настояли на поверке счетчиков. Он продиктовал собеседникам секретный код из СМС. Сразу после этого с ним связались липовые сотрудники ФСБ и Центробанка. Они напугали человека потерей сбережений и заставили перевести на «безопасный счет» миллион рублей.

«По указанным фактам правоохранительными ведомствами возбуждены и расследуются уголовные дела», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Людей просят быть бдительными. Рекомендуется прерывать подозрительные разговоры, не называть посторонним пароли из сообщений и не отправлять средства на неизвестные реквизиты.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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