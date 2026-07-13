210 миллионов рублей отдали мошенникам жители Камчатки Фото: Ольга ЮШКОВА.

За первые шесть месяцев 2026 года телефонные мошенники выманили у жителей Камчатки более 210 миллионов рублей. Пострадали 356 человек, включая 64 пенсионера. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Преступники используют самые разные схемы. Например, администратор медицинской клиники получила сообщение от своего «начальника». Тот поручил срочно оплатить поставку оборудования для нужд фирмы. Она поверила и перевела деньги из личных средств, хотя никаких покупок компания не планировала.

В другом случае мужчине позвонили из «энергоснабжающей организации» и настояли на поверке счетчиков. Он продиктовал собеседникам секретный код из СМС. Сразу после этого с ним связались липовые сотрудники ФСБ и Центробанка. Они напугали человека потерей сбережений и заставили перевести на «безопасный счет» миллион рублей.

«По указанным фактам правоохранительными ведомствами возбуждены и расследуются уголовные дела», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Людей просят быть бдительными. Рекомендуется прерывать подозрительные разговоры, не называть посторонним пароли из сообщений и не отправлять средства на неизвестные реквизиты.

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