Автобус вылетел на встречку и протаранил легковушку в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Анучинском округе произошло смертельное ДТП. Междугородний автобус вылетел на встречную полосу и врезался в легковую машину. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария случилась 11 июля на 78-м километре дороги Осиновка – Рудная Пристань. Водитель автобуса № 503, который следовал из Владивостока в Дальнегорск, не справился с управлением. Произошло столкновение с Suzuki Jimny. 63-летняя пассажирка внедорожника скончалась на месте до приезда врачей, а 64-летнего водителя госпитализировали с переломом ребра.

«На момент происшествия в салоне находились 33 пассажира, за медицинской помощью они не обратились, были пересажены на другой автобус», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

По предварительным данным, причиной потери управления стало повреждение колеса. Сейчас по факту аварии полиция проводит проверку.

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