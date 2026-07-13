Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье на 15 июля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье объявили штормовое предупреждение на 15 июля. Из-за активизации атмосферного фронта, в систему которого вошел бывший тайфун BAVI, в регионе ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По прогнозам специалистов, ночью и днем во Владивостоке и на значительной части края пройдут интенсивные ливни. Количество осадков может достигнуть от 30 до 90 миллиметров, что составляет почти 80 процентов от всей месячной нормы. Кроме того, на побережье ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду.

«На реках края прогнозируется формирование дождевых паводков с интенсивным подъемом уровня воды от 0,8 до двух метров. В верхнем течении рек возможен выход воды из низких берегов», – рассказали в Примгидромете.

Во время самых сильных осадков вода местами может подняться до 2,8 метра. Ливневые и склоновые стоки грозят подтопить дороги, хозяйственные объекты и низменные участки. Эксперты настоятельно рекомендуют местным жителям и туристам следить за прогнозами и учитывать эти условия при планировании любых поездок.

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