Четырех человек осудят по делу о мошенничестве на 48 миллионов рублей в Приморье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Советский районный суд Владивостока поступило уголовное дело в отношении четырех местных жителей. Их обвиняют в мошенничестве на 48 миллионов рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Директор фирмы убедил руководителя строительной компании передать ему 40 миллионов рублей. Деньги предназначались якобы для взяток должностным лицам правительства Приморья, чтобы те помогали заключать государственные контракты и оказывали покровительство. На самом деле никаких договоренностей не было: мужчина забрал наличные себе.

«Обвиняемый, действуя в составе группы лиц с привлечением пособников, путем завышения стоимости заключенных договоров и неисполнения договора на поставку щебня, похитил денежные средства еще одной организации», – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Преступникам удалось обмануть бизнесменов еще на восемь миллионов рублей. На сегодняшний день материалы уголовного дела уже находятся в суде. Первое заседание с участием всех четырех обвиняемых пройдет 16 июля 2026 года.

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