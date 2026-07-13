Крупный пожар произошел на Камчатке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Елизово загорелось нежилое здание в районе базы на 34-м километре. По предварительным данным, пламя охватило около 300 квадратных метров. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Очевидцы заметили сильный дым на улице Ленина и сразу вызвали экстренные службы. Людей внутри помещений не оказалось, поэтому обошлось без пострадавших. На место прибыли сотрудники седьмой пожарно-спасательной части, Камчатского спасательного центра и восьмой пожарной части.

«Людей внутри здания нет, локализации пока нет. Тушение продолжается», – рассказали в региональном управлении МЧС.

Сейчас спасатели продолжают бороться с пламенем и пытаются не дать ему разойтись дальше. Позже экспертам предстоит выяснить причину пожара, а также оценить материальный ущерб.

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