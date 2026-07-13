Два автомобиля загорелись на улице Зейской во Владивостоке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке на улице Зейской загорелись два автомобиля. О полыхающих машинах в дежурную часть сообщили сотрудники пожарной охраны, после чего делом заинтересовалась полиция. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пожарные справились с огнем и передали информацию в Ленинский районный отдел полиции. Теперь стражам порядка предстоит выяснить, из-за чего именно вспыхнул транспорт: была ли это обычная техническая неисправность, или кто-то намеренно совершил поджог.

«В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам экспертизы будет установлена причина возгорания», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас специалисты уже назначили проведение всех необходимых технических исследований. По итогам разбирательств и изучения результатов экспертизы правоохранительные органы примут решение.

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