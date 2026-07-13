Водителя фуры осудят за гибель трех человек в Приморье Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Хасанском районе перед судом предстанет водитель большегруза. Мужчина устроил страшную аварию с пассажирским автобусом, унесшую жизни трех человек. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария произошла в январе 2026 года на дороге Раздольное – Хасан. Мужчина за рулем крупногабаритного тягача ехал с сильным превышением разрешенной скорости и в итоге потерял управление. Тяжелую машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с пассажирским автобусом King Long.

У шофера общественного транспорта не было шансов избежать удара. В аварии водитель автобуса и двое пассажиров скончались на месте, еще два человека получили тяжелые травмы.

«В суд поступило уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц», – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Сейчас расследование уголовного дела полностью завершено. Первое судебное заседание назначено на 21 июля.

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