Во Владивостоке мужчина напугал прохожих и детей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке полиция начала доследственную проверку после инцидента в Ленинском районе. Мужчина устроил скандал во дворе жилого дома на улице Шилкинской. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О пугающем поведении дебошира в дежурную часть сообщил один из очевидцев. По словам местного жителя, неизвестный мужчина находился в совершенно неадекватном состоянии: он громко кричал на всю улицу и оскорблял прохожих, среди которых были маленькие дети. Вскоре подобные жалобы начали поступать и от других людей.

«Личность гражданина, нарушавшего общественный порядок, установлена. По данному факту проводится доследственная проверка», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские продолжают выяснять детали произошедшего конфликта на улице Шилкинской.

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