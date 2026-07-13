За протечку крыши управляющая компания отдаст почти 900 тысяч рублей на Камчатке Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском управляющая компания заплатит крупную сумму за испорченный ремонт в жилом доме. Вода с крыши залила квартиру местной жительницы и повредила ее имущество. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Коммунальная авария произошла в январе в доме на улице Пономарева. Вода капала с крыши в квартиру на протяжении пяти дней. Представители управляющей компании осмотрели помещение и составили акт о течи, однако на официальную претензию о выплате ущерба так и не ответили. Тогда хозяйка заказала независимую оценку и обратилась в суд. Представитель ответчика пыталась доказать, что они регулярно чистили снег, а залив случился из-за лопнувшей стяжки кровли.

«Ответственность по возмещению ущерба должна быть возложена на управляющую компанию, которая не в полном объеме выполнила свои обязанности и не обеспечила надлежащее содержание общего имущества», – рассказали в Петропавловск-Камчатском городском суде.

Коммунальщиков обязали выплатить женщине 547 тысяч рублей за ремонт, 10 тысяч за моральный вред, а также штрафы и расходы на юристов и оценщиков. В итоге общая сумма взыскания составила 896 872 рубля. Вынесенное решение пока не вступило в законную силу.

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