Росгвардейцы помогли пострадавшей в ДТП женщине и тонущему мужчине в Приморье Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке сотрудники Росгвардии за сутки дважды спасли местных жителей. Днем они помогли пострадавшей в ДТП женщине, а ночью вытащили тонущего мужчину из реки Объяснения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Днем на перекрестке улицы Воропаева столкнулись Subaru Forester и Toyota Aqua. Заметившие аварию росгвардейцы бросились к машинам. Оказалось, что женщина за рулем Subaru получила травму головы и жаловалась на сильное головокружение. Патрульные вызвали скорую и ГАИ, а до их приезда контролировали состояние автомобилистки.

«После полуночи на улице Фадеева стражи порядка заметили мужчину в реке Объяснения. Неизвестный находился в воде и безуспешно пытался выбраться на берег», – рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Приморскому краю.

Сотрудники вневедомственной охраны зашли в воду и вытащили человека на берег. Учитывая состояние мужчины, росгвардейцы вновь вызвали бригаду скорой помощи и дождались приезда медиков. Местного жителя госпитализировали в больницу, сейчас его жизнь находится вне опасности.

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