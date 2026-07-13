Женщина вернула 1,3 миллиона долга после ареста участка в Приморье

Пенсионерка вернула 1,3 миллиона долга после ареста участка в Приморье Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Хасанском округе местная жительница попыталась хитростью избежать выплат по кредитам на сумму 1,3 миллиона рублей. Женщина ссылалась на маленькую пенсию. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Официально женщина нигде не работала, а ее пенсия не превышала прожиточный минимум, поэтому списывать с нее деньги по закону было нельзя. Долг висел мертвым грузом, пока пристав случайно не зашел в местный зоомагазин и не увидел там неплательщицу за кассой. Во время проверки выяснилось, что женщина работает продавцом нелегально, а в собственности у нее есть дом, квартира и земельный участок.

«Вместе с должницей пристав проехал к ее участку и наложил на него арест, предупредив, что земля может быть реализована в счет погашения долга», – рассказали в ГУФССП России по Приморскому краю.

Угроза потерять собственную недвижимость быстро отрезвила женщину. Испугавшись продажи земли с молотка, пенсионерка за три дня полностью погасила задолженность перед банками.

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