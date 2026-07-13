Больше 250 детей появились на свет в Приморье с 6 по 12 июля

Больше 250 детей появились на свет с 6 по 12 июля в Приморье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 6 по 12 июля в крае родилось 257 детей. На этот раз девочки обогнали мальчиков: на свет появились 136 малышек и 121 младенец мужского пола. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Кроме того, за минувшую неделю акушеры приняли сразу пять двоен: три королевские (разнополые) и две пары мальчиков. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в регионе не зарегистрировали ни одной такой беременности.

За это время впервые стали родителями 103 приморские семьи. Вторые дети появились в 93 семьях, третьи – в 38, а четвертые – в 16. Еще в пяти случаях местные жители стали мамами и папами в пятый раз.

«Забота о здоровье будущего ребенка начинается еще на этапе планирования семьи. Бесплатно пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья могут как женщины, так и мужчины», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Жителям напоминают, что профильные медицинские осмотры можно пройти в поликлиниках по месту жительства. Сейчас всесторонняя поддержка семей в регионе ведется по национальному проекту, который направлен на создание комфортных условий для рождения и воспитания малышей.

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