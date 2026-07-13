Мост обрушился вместе с отдыхающими на Тавайзе в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На популярном пляже Тавайза обрушился старый аварийный пешеходный мост, с которого в воду прыгали дети. По предварительной информации, в этот самый момент на бетонной конструкции находились люди. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Очевидцы рассказывают, что сооружение рухнуло вниз внезапно, буквально сразу после прыжка одного из ребят. Всего на перекрытиях могли находиться около 20 человек. По неподтвержденным данным, в ходе падения серьезно пострадали двое детей: мальчик и девочка. Их быстро вытащили на безопасный берег неравнодушные окружающие.

Сейчас к месту обрушения экстренно едут дежурные бригады медиков и сотрудники спасательных ведомств для оказания первой помощи. Точное количество пострадавших и все обстоятельства трагедии выясняются.

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