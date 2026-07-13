СК возбудил уголовное дело после обрушения пирса в бухте Муравьиная

Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае следственные органы Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту обрушения конструкций пирса в акватории бухты Муравьиная в Артеме. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России.

Инцидент квалифицирован по статье 238 УК РФ – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты, которые уже приступили к сбору доказательств и установлению всех обстоятельств трагедии.

В ходе расследования специалисты опрашивают очевидцев и выясняют точное количество пострадавших в результате обрушения. В момент инцидента на пирсе находились люди, в том числе несовершеннолетние. Спасатели продолжают обследовать акваторию, чтобы исключить наличие пострадавших под водой. Следователи также изучат документацию на сооружение и проверят, когда в последний раз проводилось его техническое освидетельствование.

В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за техническое состояние, содержание и безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения. Расследование находится на контроле руководства СКР по Приморскому краю.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.