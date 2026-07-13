Троих подростков госпитализировали после обрушения пирса в бухте Муравьиная

Всего в результате обрушения пирса в бухте Муравьиная пострадали четыре человека Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае в Артемовскую городскую больницу госпитализировали троих несовершеннолетних после обрушения пирса в бухте Муравьиная. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу минздрава Приморья.

В минздраве сообщили, что пострадавшим 16, 15 и 14 лет. Двое из них получили травмы легкой степени тяжести, состояние одного оценивается как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, пирс в бухте Муравьиная обрушился днем 13 июля. На конструкции в этот момент находились люди – они рухнули в воду вместе с обломками.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, опрашиваются очевидцы. Прокуратура города Артема взяла ход проверки на контроль и даст принципиальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за техническое состояние и безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения.

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