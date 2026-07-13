МЧС обследует акваторию бухты Муравьиная после обрушения пирса

На месте задействованы 25 человек и 9 единиц техники, из которых 16 специалистов и 6 единиц техники непосредственно от МЧС России

В Артемовском городском округе спасатели работают на месте обрушения неэксплуатируемого пирса в акватории бухты Муравьиной. Сигнал о происшествии поступил в центр управления в кризисных ситуациях днем 13 июля. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По оперативным данным, в результате инцидента пострадали трое несовершеннолетних – все они оперативно переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. Еще один пострадавший, 2008 года рождения, после осмотра медиков отказался от госпитализации.

В настоящее время спасатели продолжают обследование морской акватории, чтобы исключить наличие других пострадавших. На месте задействованы 25 человек и 9 единиц техники, из которых 16 специалистов и 6 единиц техники непосредственно от МЧС России. Водолазы проверяют прибрежную зону и возможные участки завалов, чтобы убедиться, что под водой никого не осталось.

Ситуация находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

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