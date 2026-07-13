Во Владивостоке собаки напали на двух девочек и покусали одну из них

Одной из девочек после нападения собак понадобилась госпитализация Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке разбираются в обстоятельствах нападения собак на двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службы УМВД России и прокуратуры Приморского края.

Инцидент произошел 8 июля на улице Фонтанная во Владивостоке – животные набросились на 8-летнюю и 10-летнюю девочек. В результате одна из них получила укусы и была госпитализирована, но, по данным полиции, угрозы ее жизни в настоящее время нет. Информация о происшествии была обнаружена в ходе мониторинга социальных сетей, после чего правоохранительные органы начали проверку.

Прокуратура Фрунзенского района взяла ход проверки на особый контроль. Ведомство оценит полноту мер, которые принимаются уполномоченными органами по отлову бесхозяйных животных и обеспечению безопасности граждан. Особое внимание будет уделено вопросам возмещения расходов на лечение пострадавшей девочки и компенсации морального вреда. Сотрудники полиции также проводят проверку, опрашивают свидетелей и устанавливают всех обстоятельств случившегося.

Дополнительно проверяется информация о том, что недалеко от места происшествия находились сотрудники полиции, которые якобы стали свидетелями инцидента, но не вмешались. Если эти сведения подтвердятся, в отношении них будут приняты соответствующие меры реагирования.

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