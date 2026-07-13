В Уссурийске двухлетний ребенок погиб, выпав из окна пятого этажа

Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть малыша Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске произошла трагедия. Там двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу минздрава Приморского края.

Ребенок скончался на месте до прибытия скорой помощи. Обстоятельства случившегося выясняются, однако, по предварительным данным, трагедия произошла из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых. Подобные случаи, к сожалению, не редкость в летний период, когда родители открывают окна для проветривания, забывая об элементарных мерах безопасности.

Министерство здравоохранения Приморского края в связи с этим инцидентом в очередной раз обратилось к жителям региона с настойчивой просьбой быть предельно внимательными и не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами. Медики напоминают, что москитные сетки не защищают от падения – они создают лишь иллюзию безопасности. Единственный способ предотвратить подобные трагедии – установить на окна специальные блокираторы или фиксаторы, не позволяющие ребёнку открыть створку самостоятельно.

В случае, если падение все же произошло, в региональном минздраве посоветовали немедленно вызвать скорую помощь, не перемещать ребенка без необходимости, контролировать его дыхание и сознание до прибытия медиков. Даже если малыш находится в сознании, ему необходима срочная медицинская оценка состояния.

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