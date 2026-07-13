Погода может преподнести жителям Приморья очередные неприятные сюрпризы Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

14 июля погоду в Приморском крае будет определять атмосферный фронт, который принесет в регион неустойчивую и влажную погоду. В большинстве районов ожидаются небольшие и умеренные дожди, местами возможны ливни и грозы. Ветер южного направления будет умеренным. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Температурный фон останется типичным для июля: ночью столбики термометров покажут от +17 до +22°C, днем воздух прогреется до +25...+30°C.

Во Владивостоке погода будет переменчивой. Ночью будет облачно с небольшим дождем вечером, днем – переменная облачность, а во второй половине дня вновь начнется дождь, который к вечеру усилится до умеренного. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Температура в краевой столице ночью составит +19...+21°C, днем – +25...+27°C.

В Уссурийске ожидается переменная облачность с кратковременным дождем вечером, а утром возможен туман. Здесь будет теплее: ночью +21...+23°C, днем до +28°C.

В Находке будет облачно, вечером небольшой дождь при слабом до умеренного южном ветре, температура днем поднимется до +26...+28°C.

Температура воды в прибрежных акваториях варьируется: в Амурском заливе – +20°C, в заливе Посьета – +22°C, а в районе Находки вода значительно холоднее – всего +15°C.

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