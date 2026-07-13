Прокуратура проверяет обстоятельства гибели двухлетнего мальчика в Уссурийске

По предварительным данным, мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и рухнул вниз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Уссурийска организовала проверку по факту трагической гибели двухлетнего ребенка, который выпал из окна квартиры на пятом этаже многоквартирного дома на улице Короленко. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Инцидент произошел 12 июля – по предварительным данным, мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и рухнул вниз. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью: в медицинском учреждении малыш скончался. Надзорное ведомство взяло ход и результаты проверки на контроль, а также даст оценку действиям родителей и работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Следователям предстоит выяснить, почему ребенок остался без присмотра и были ли приняты меры для обеспечения его безопасности в квартире. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции и следственного комитета, опрашиваются очевидцы и соседи. Прокуратура также проверит, состояла ли семья на учете в органах опеки и проводилась ли с родителями профилактическая работа о правилах безопасности в быту.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.