Три смертельных случая на работе произошли в Приморье на прошлой неделе

70-летний капитан рыболовного судна скончался в карете скорой помощи после того, как ему внезапно стало плохо во время рейса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю в Приморье стало известно о шести серьезных происшествиях на рабочих местах — три из них оказались смертельными. Об этом сообщает «Комсомольскя правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов Приморского края.

Трагедии произошли в разных отраслях: в ДТП погиб 59-летний водитель автобуса, на предприятии лесной отрасли обнаружен без признаков жизни 58-летний рабочий, а 70-летний капитан рыболовного судна скончался в карете скорой помощи после того, как ему внезапно стало плохо во время рейса. Все эти случаи уже взяты на контроль профсоюзными организациями региона.

Кроме того, зафиксированы три тяжелых несчастных случая, в которых пострадавшие получили серьёзные травмы. 23-летний рабочий стивидорной компании получил тяжелую травму во время выполнения профессиональных обязанностей. 55-летний моторист буксира травмировал ногу при проведении швартовной операции. Также при падении пострадал 54-летний докер-механизатор. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое, за их здоровьем наблюдают врачи.

Представители профсоюзов Приморья уже включились в работу и принимают участие в расследовании каждого из происшествий.

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