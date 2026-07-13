В Артеме прооперировали пострадавших при обрушении пирса подростков

Пострадавших в результате обрушения пирса подростков экстренно госпитализировали и прооперировали. Фото: скриншот видео минздрава Приморья

Врачи Артемовской городской больницы успешно провели операции несовершеннолетним, пострадавшим при обрушении пешеходного пирса в бухте Муравьиной. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу минздрава Приморья.

Сейчас мальчики находятся в палатах, отдыхают и восстанавливаются после хирургических вмешательств. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме, их состояние оценивается как стабильное. По предварительным данным, у двоих подростков травмы легкой степени тяжести, у одного – средней.

Напомним, инцидент произошел 13 июля в акватории бухты Муравьиной Артёмовского городского округа, где обрушилась конструкция неэксплуатируемого пирса. В результате происшествия пострадали четыре человека – трое несовершеннолетних и молодой человек 2008 года рождения. Сразу после трагедии все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, где им была оказана первая помощь. В настоящее время жизни детей ничего не угрожает, они находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала.

По факту обрушения пирса следственные органы СК России по Приморскому краю возбудили уголовное дело, а прокуратура организовала проверку. Спасатели МЧС продолжают обследование акватории, чтобы исключить наличие других пострадавших.

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