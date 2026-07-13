В Приморье за выходные получили травмы трое несовершеннолетних пассажиров

Безответственное отношение водителей привело к травмам юных пассажиров. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

За минувшие выходные в Приморском крае в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали трое несовершеннолетних пассажиров – самой младшей из них оказалась девочка всего 6 месяцев от роду. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

11 июля в Уссурийске автомобиль Honda Civic врезался в столб линии электропередач: 17-летняя пассажирка получила ушиб шейного отдела позвоночника, самостоятельно обратилась за медпомощью. В тот же день в поселке Новошахтинский 15-летний подросток серьезно травмировал ногу при падении с мотоцикла – у него диагностирован тяжелый перелом. В обоих случаях личности водителей пока устанавливаются, автомобили помещены на спецстоянки.

Еще одна авария произошла 12 июля в селе Новоникольск, где столкнулись Toyota Probox и Nissan Note. В результате ДТП пострадали пассажиры Nissan Note – 24-летняя женщина и 6-месячный мальчик. Ребенок, которого перевозили без детского удерживающего устройства, получил ушибы и ссадины головы. Предварительная причина столкновения – несоблюдение дистанции водителем Toyota Probox. В отношении него составлены административные материалы по статьям 12.24 и 12.15 КоАП РФ, общая сумма штрафов может превысить 30 тысяч рублей, а также возможно лишение прав до 2 лет.

Водитель Nissan Note также привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки детей – ему грозит штраф 5 тысяч рублей. Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о неисполнении родительских обязанностей.

Полиция напоминает: с 9 января 2026 года штрафы за неправильную перевозку детей увеличены – для водителей до 5 тысяч, для должностных лиц до 50 тысяч, для юридических – до 200 тысяч рублей. Детей до 11 лет на переднем сиденье и всех, чей рост ниже 150 см, разрешено перевозить только в сертифицированных креслах. Адаптеры, лямки и накладки на ремни больше не считаются удерживающими устройствами.

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