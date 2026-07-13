Виновница ДТП выплатит пять миллионов рублей на Камчатке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Елизовском районе 56-летняя местная жительница выслушала приговор за нарушение правил дорожного движения. Женщина спровоцировала аварию с тремя автомобилями, из-за чего тяжелые травмы получил другой человек. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДТП произошло в декабре прошлого года. Женщина ехала на автомобиле Honda Fit, но не учла дорожные и метеорологические условия. Она превысила скорость, после чего машину занесло и выбросило на встречную полосу. Там произошло мощное столкновение с Mitsubishi Pajero. По инерции внедорожник отбросило на двигающийся сзади автомобиль Mitsubishi Diamante. Женщина-водитель из второй машины получила травмы, которые причинили тяжкий вред ее здоровью.

«Осужденной назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Запрет на вождение автомобилей будет действовать для женщины два с половиной года. Кроме того, виновнице массового ДТП предстоит дополнительно выплатить компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей. Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.

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