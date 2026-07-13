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НовостиПроисшествия13 июля 2026 22:16

Виновница ДТП выплатит пять миллионов рублей на Камчатке

Женщина спровоцировала столкновение трех машин
Алина ВЕСНИНА
Виновница ДТП выплатит пять миллионов рублей на Камчатке

Виновница ДТП выплатит пять миллионов рублей на Камчатке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Елизовском районе 56-летняя местная жительница выслушала приговор за нарушение правил дорожного движения. Женщина спровоцировала аварию с тремя автомобилями, из-за чего тяжелые травмы получил другой человек. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДТП произошло в декабре прошлого года. Женщина ехала на автомобиле Honda Fit, но не учла дорожные и метеорологические условия. Она превысила скорость, после чего машину занесло и выбросило на встречную полосу. Там произошло мощное столкновение с Mitsubishi Pajero. По инерции внедорожник отбросило на двигающийся сзади автомобиль Mitsubishi Diamante. Женщина-водитель из второй машины получила травмы, которые причинили тяжкий вред ее здоровью.

«Осужденной назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Запрет на вождение автомобилей будет действовать для женщины два с половиной года. Кроме того, виновнице массового ДТП предстоит дополнительно выплатить компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей. Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.

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