Супругов задержали за съемку и продажу интимных видео в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке полицейские задержали супругов за незаконный заработок в интернете. Мужчина и женщина снимали у себя дома ролики для взрослых и продавали их в Сети. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Нелегальный бизнес организовали 22-летний молодой человек и его 24-летняя жена. Они изготавливали порнографические видео, в которых выступали главными актерами. Муж взял на себя обязанности менеджера: он администрировал профили на специальных сайтах и общался с клиентами.

Супругов задержали за продажу порно в Приморье Видео: УМВД России по Приморскому краю

«Сотрудники полиции провели обыск по месту проживания подозреваемых, в ходе которого изъяли компьютерную технику, средства связи и другие предметы», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

На супругов завели уголовное дело за незаконное изготовление и оборот порнографии. За подобный заработок им может грозить до шести лет лишения свободы. На время расследования молодых людей оставили под подпиской о невыезде.

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