Семья погибшего рабочего получит полтора миллиона рублей компенсации в Приморье Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье местное предприятие обязали выплатить 1,5 миллиона рублей семье погибшего работника. Мужчина получил смертельные травмы из-за нарушений техники безопасности на производственном участке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В мае 2023 года мужчина находился на участке предприятия, но мастер допустил его к работе без оформления нужного наряда-допуска и должного контроля. В результате несчастного случая сотрудник погиб. Проведенное расследование подтвердило, что работодатель не обеспечил своему подчиненному безопасные условия труда.

«В целях защиты прав родителей погибшего прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Суд постановил взыскать с предприятия в пользу семьи погибшего 1,5 миллиона рублей. Прокуроры взяли на контроль исполнение решения. Ранее виновного в нарушениях мастера уже осудили по уголовной статье.

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