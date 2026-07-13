Женщину осудят за обман пенсионерки на 300 тысяч рублей на Камчатке Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке 28-летняя жительница Вилючинска обманула пенсионерку на крупную сумму. Девушка попросила у пожилой женщины 300 тысяч рублей в долг, но возвращать деньги даже не собиралась. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В начале прошлого года безработная девушка уговорила 76-летнюю женщину одолжить ей крупную сумму. Доверчивая пенсионерка согласилась и отдала ей пачку наличных. Получив 300 тысяч рублей, горожанка просто исчезла и потратила чужие сбережения на себя.

«Сотрудниками уголовного розыска раскрыто мошенничество. Установлено, что неработающая жительница Вилючинска ранее неоднократно судима за кражи», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Сейчас на любительницу жить за чужой счет завели уголовное дело о мошенничестве. На время расследования ее оставили под подпиской о невыезде. Свои деньги обманутая пенсионерка обратно пока так и не получила.

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